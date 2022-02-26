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    Kayseri'de aranan şahıs, polisi görünce alt katın balkonuna atladı

    Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinden kaçmak için 8. kattaki evinden alt kat balkona kaçtı.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 17:32
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    Kayseri'de aranan şahıs, polisi görünce alt katın balkonuna atladı

    Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Germir Mahallesi'nde çalışma yaptı.

    Yapılan çalışmalarda hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin yakalanması için ikametine operasyon düzenlendi.

    ÇAMAŞIR İPLİĞİNDEN ŞÜPHELENDİLER

    M.K.'nin ikametinde yapılan aramalarda şahsı bulamayan polis ekipleri  balkonunda çamaşır ipliği demirinin kırık olduğunu gördü.

    Kayseri de aranan şahıs, polisi görünce alt katın balkonuna atladı #1

    ALT KATIN BALKONUNDA BULUNDU

    8. kattan bir alt katın balkonuna inebileceğini değerlendiren polis M.K.'yi 7. katın balkonunda saklanır halde yakaladı.

    Gözaltına alınan M.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de aranan şahıs, polisi görünce alt katın balkonuna atladı #2

    Kayseri de aranan şahıs, polisi görünce alt katın balkonuna atladı #3


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