Petrol
120.64
-1.97%
Euro
17.8974
-1.97%
Dolar
16.9745
-0.84%
Altın
1.011
-0.86%
Borsa
2553
-0.73%
Bitcoin
505.995
-2.79%
BTXN Coin
10.44
-8.74%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Kayseri'de aranan şahıs ve polis arasında şaşırtan diyalog

    Ekipler yaptıkları aramada şahsı havalandırma boşluğunda yakalarken, bir polis ise "Hadi gel, çok terlemişsin orada" dedi.
    • 10.06.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de aranan şahıs ve polis arasında şaşırtan diyalog

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiple çalışma yaptı.

    'Hırsızlık' suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin (30) Ziyagökalp Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

    Aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıktı

    Eve giren ekipler, yaptıkları aramada şahsın lavabonun havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.

    İlginç diyalog kameraya yansıdı

    Havalandırma boşluğunun penceresini çıkaran bir polis memuru, "Tekrardan selamün aleyküm. Ne yapıyorsun? Nefessiz de kalmışsın. Canına kastın mı var da kendini oraya attın." dedi.

    Cezaevine teslim edildi

    Şahıs, yaklaşık yarım saatin ardından havalandırma boşluğundan çıkarılarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de aranan şahıs ve polis arasında şaşırtan diyalog #1

    Kayseri de aranan şahıs ve polis arasında şaşırtan diyalog #2

    Kayseri de aranan şahıs ve polis arasında şaşırtan diyalog #3


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi
    İç Haber

    Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi

    Soner Aydoğdu Antalyaspor'da
    Transfer dosyası

    Soner Aydoğdu Antalyaspor'da

    Görüş Bildir