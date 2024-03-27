Kayseri'de aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı Kayseri'de aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip kaçan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde D.A., uygulama yapan polise bıçak çekerek bir apartmana kaçıp kendini kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkna edildi

Apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyen D.A., ekiplerin ikna çabası sonucu çıkarılarak kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde aranması olduğu anlaşılan D.A., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)