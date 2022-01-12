Mehmet Yeşildağ isimli vatandaş, kendi arazisinden geçtiğini iddia ederek yolun ortasına duvar ördü. Yolu kullanan vatandaşlar, evlerine gidebilmek için duvarın üzerinden atlamak zorunda kaldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi’nde oturan Mehmet Yeşildağ, evinin önünden geçen yolun bir bölümünün kendisine ait araziden geçtiğini ileri sürerek briket ile duvar ördü.

Belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı cadde, ulaşıma kapandı.

SÜRÜCÜLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Yolu kullanamayan birçok vatandaş mağdur oldu. Sürücüler, yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

DUVARIN ÜZERİNDEN ATLADILAR

Bölgede, okula ve evlerine gitmek isteyenler ise duvarın üzerinden atlamak zorunda kaldı.

Yaşanan problemi belediyeye iletmelerine rağmen çözüm bulunmadığını belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’de arazi benim dedi, yolun ortasına duvar ördü VİDEO



“MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Talatpaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Fıçıcılar, şu açıklamalarda bulundu:

“Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi bizim 40 yıllık yolumuz. Bu yolu Mehmet Yeşildağ isimli mahalle sakini, kendi arsası olması sebebiyle ulaşıma kapattı. Mahallemizin altyapısı bu yoldan geçiyor. Mehmet Yeşildağ ‘belediyeden izin aldım’ diyor. Ancak, biz belediye ile görüştüğümüzde herhangi bir iznin olmadığını söylediler. Mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz.

“FARKLI GÜZERGAH OLUŞTURULMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bu cadde belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı bir yer. Yol kapalı olunca mahalle arasında farklı güzergah oluşturulmaya çalışıyorlar. Bu da olası kazaya sebebiyet verir. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlarımız ise duvardan atlayarak evlerine ulaşabiliyor. Mahalle halkı olarak çok mağduruz. Muhtarlık olarak belediyeye başvurduk. Yolu kapatan kişiyi kendimizin ikna etmesi söylendi. Sorunumuz çok büyük.”