Kayseri’de arkadaşını öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

33 yaşındaki arkadaşını otomobiliyle seyir halindeyken tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğü belirlenen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi’ndeki Erciyes Bulvarı yolu kenarında, 38 LF 830 plakalı hafif ticari araçta bir kişiyi başından silahla vurulmuş halde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın sürücüsü olduğu belirlenen işsiz ve 3 çocuk babası 33 yaşındaki Sedat Akbalık’ın öldüğünü belirledi.

KATİL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Aracın içinde ve çevresinde çalışma yapan polis, herhangi bir silah bulamayınca Akbalık'ın öldürüldüğü yönünde çalışma başlattı.

Polis, cinayeti özel hastanede temizlik görevlisi olan 27 yaşındaki İbrahim Özen’in işlediğini belirledi.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI

Özen, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, ölen kişinin arkadaşı olduğunu, cinayeti kendisinin işlemediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Özen, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısı, cezaevine gönderildi.