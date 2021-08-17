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    Kayseri'de arkadaşının evinde genç kızı öldürdü

    İncesu'da eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 05:59
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 06:17
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    Kayseri'de arkadaşının evinde genç kızı öldürdü

    Kayseri'nin İncesu İlçesine bağlı Bahçesaray mahallesinde B.A. (17) eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine geldi.

    B.A burada, pompalı tüfekle aynı evde bulunan I.T.'yi (16) başından vurdu.

    Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    GENÇ KIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kayseri de arkadaşının evinde genç kızı öldürdü #1

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kayseri de arkadaşının evinde genç kızı öldürdü #2

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Kayseri de arkadaşının evinde genç kızı öldürdü #4

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