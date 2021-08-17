Kayseri'de arkadaşının evinde genç kızı öldürdü

İncesu'da eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak olay yerinden kaçtı.

Kayseri'nin İncesu İlçesine bağlı Bahçesaray mahallesinde B.A. (17) eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine geldi.

B.A burada, pompalı tüfekle aynı evde bulunan I.T.'yi (16) başından vurdu.

Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.





OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.





KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



