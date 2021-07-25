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    Kayseri'de arkadaşının evine havalandırmadan girmek isteyen genç, sıkışarak can verdi

    Kayseri'de zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M'nin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen, sıkışarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.07.2021 - 06:20
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    Kayseri'de arkadaşının evine havalandırmadan girmek isteyen genç, sıkışarak can verdi

    Yozgat’ta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen(27), Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri’ye geldi. Arkadaşı M.M’nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı.

    HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA SIKIŞTI

    3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak banyoya duş almak için girdi.

    Kayseri de arkadaşının evine havalandırmadan girmek isteyen genç, sıkışarak can verdi #1

    ARKADAŞI, SARKAN AYAKLARINI GÖRDÜ

    Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Kayseri de arkadaşının evine havalandırmadan girmek isteyen genç, sıkışarak can verdi #2

    ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen’in yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de arkadaşının evine havalandırmadan girmek isteyen genç, sıkışarak can verdi #3

    Kayseri de arkadaşının evine havalandırmadan girmek isteyen genç, sıkışarak can verdi #4

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