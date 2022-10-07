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    Kayseri'de arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi

    Kardeşine para gönderme bahanesiyle arkadaşı İ.E.'nin cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girip, 85 bin TL kredi çekerek, parayı kendi hesabına aktaran D.T., gözaltına alındı.
    • 07.10.2022 - 21:40
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    Kayseri'de arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi

    Kayseri'de D.T. (23), kardeşine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'ye (21) ait cep telefonunu istedi.

    İ.E.'nin mobil bankacılık uygulamasına giren D.T., 85 bin TL kredi çekip parayı kendi hesabına gönderdi.

    İ.E.'nin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Yakalandı

    Yapılan çalışma kapsamında şüpheli D.T., belirlenen adresinde yakalanarak, gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre; şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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