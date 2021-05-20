Kayseri'de arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni öldürdü

İşe gitmek için evinden çıkan Arife Nur Sarıoğlu, kendisine platonik aşk besleyen Tolga T. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), Talas ilçesindeki evinden çıkıp işe giderken Karasu Caddesi üzerinde arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. ile karşılaştı.

Bunun üzerine Sarıoğlu ile Tolga T. arasında tartışma yaşandı.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Tolga T., bir süre sonra üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga T. de ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tolga T. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

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AİLESİNİN ZOR ANLARI

Sarıoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen genç öğretmenin ailesi de siniz krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.