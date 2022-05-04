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    Kayseri'de aşırı yağışın beraberindeki sel ve heyelan yaşandı

    Yahyalı ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışın beraberindeki selin, ardından heyelan oluştu. Meteoroloji, yağışların devamı yönünde uyarıda bulundu.
    • 04.05.2022 - 16:46
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    Kayseri'de aşırı yağışın beraberindeki sel ve heyelan yaşandı

    Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gün boyu süren sağanak yağış, sele dönüştü.

    Turistik bölge olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolu, bir süre sonra yaşanan heyelan sonucu ise kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

    İlk bilgilere göre bölgede mahsur kalan vatandaşın bulunmadığı ve selin yerleşim yerlerine zarar vermediği öğrenilirken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlar şiddetli yağış nedeniyle uyarılırken yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" ifadeleri aktarıldı.

    Kayseri de aşırı yağışın beraberindeki sel ve heyelan yaşandı #1

    Kayseri de aşırı yağışın beraberindeki sel ve heyelan yaşandı #2


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