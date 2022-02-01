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Kayseri'de AVM'de bebek ölümü
Yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından düşerek yaralanan 3 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- AA
- 01.02.2022 - 17:20
- Güncelleme : 01.02.2022 - 18:02
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezine gelen kadın, evlat acısıyla sarsıldı.
Yürüyen merdivenden çıkan kadının kucağındaki 3 aylık bebeği, birinci katın zeminine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan bebek T.B., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minik çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.