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    Kayseri'de AVM'de bebek ölümü

    Yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından düşerek yaralanan 3 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 01.02.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 18:02
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    Kayseri'de AVM'de bebek ölümü

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezine gelen kadın, evlat acısıyla sarsıldı.

    Yürüyen merdivenden çıkan kadının kucağındaki 3 aylık bebeği, birinci katın zeminine düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan bebek T.B., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Minik çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kayseri de AVM de bebek ölümü #1


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