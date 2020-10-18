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    Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlandı

    Kayseri’de aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan araçta bulunan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 09:25
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    Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlandı

    Kayseri - Hacılar yolu Eğribucak mevkiinde meydana gelen kazada, 49 yaşındaki D.N. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı.

    Direğe çarparak kağıt gibi ortadan ikiye katlanan otomobil daha sonrasında alev aldı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilde meydana gelen yangın söndürülürken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde D.N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlandı ViDEO

    Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

    Otomobil sürücüsünün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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