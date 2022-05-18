Petrol
109.81
-1.89%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
467.827
-3.12%
BTXN Coin
14.98
2.95%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C

    Kayseri'de baba ve oğullarından 100 milyon liralık dolandırıcılık

    Kayseri'de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 18.05.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de baba ve oğullarından 100 milyon liralık dolandırıcılık

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y. (58) ve oğulları G.Y. (30), A.Y. (20) ve S.Y.'nin (32) Kocasinan ilçesinde oto alım satım üzerine faaliyet gösteren bir şirket açarak ilk önce piyasada güven sağladıklarını, son aylarda ise yapmış oldukları ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak suretiyle vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

    Kaçamadan enselendiler

    Baba ve 3 oğlunun kaçacağını belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

    Operasyonda yapılan aramada 787 bin TL, 10 bin euro, bin 372 adet araç satış sözleşmesi, 107 adet tapu, 70 adet çek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

    Kayseri'de baba ve oğullarından 100 milyon liralık dolandırıcılık VİDEO

    300 milyon lirayı bulabilir

    Yapılan incelemede il içinden ve dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi.

    Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü.

    Kayseri de baba ve oğullarından 100 milyon liralık dolandırıcılık #1

    Kayseri de baba ve oğullarından 100 milyon liralık dolandırıcılık #2

    Kayseri de baba ve oğullarından 100 milyon liralık dolandırıcılık #3

    Kayseri de baba ve oğullarından 100 milyon liralık dolandırıcılık #4


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok
    Magazin

    Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

    ABD'nin sivillerin öldüğü Bağuz saldırısı raporu: Operasyon savaş hukukuna uygundu
    Dünya

    ABD'nin sivillerin öldüğü Bağuz saldırısı raporu: Operasyon savaş hukukuna uygundu

    Görüş Bildir