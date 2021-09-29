Kayseri'de babaannesini gasbeden toruna hapis

Babaannesine ait evin camını kırıp zor kullanarak 100 TL alan M.K., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini gasbettiği iddiası ile tutuklanan sanık hakkında karar davası görüldü.

Davaya sanık M.K., avukatı ve müşteki babaanne katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık M.K.’nin ‘yağma’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

TORUNDAN SAVUNMA: BABANNEM AKILLANMAM İÇİN ŞİKAYET ETTİ

Sanık M.K. ise savunmasında, “Ben babaanneme karşı yağma uygulamadım. Kesinlikle zorla para almadım. Babaannem akıllanmam için beni şikayet etti. Aramızda kesinlikle bir husumet yoktur. Evin camını kız arkadaşımla kavga ettiğim için kırdım. Çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum.” dedi.

"TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN YAPTIM"

Müşteki babaannem de ifadesinde, “Torunumdan arkadaş çevresinden ayrılıp, tedavi görmesi için şikayetçi oldum. Parayı kendi isteğimle verdim.” ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen M.K.’nın kardeşi M.K. ise “Ağabeyim uyuşturucu alabilmek için babaannemden para istiyordu. Babaannem parayı kendi isteğiyle verdi. Olay günü babaannem para vermediği için abim camı kırdı.” diye konuştu.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.K.’ye ‘yağma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.