Kavgalı oldukları babalarının oturduğu mahalleye gelerek uzun namlulu tüfekle havaya ateş açıp kaçan alkollü iki kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kardeşler E.D. ve M.D., bir süre önce babaları H.D. ile tartıştıktan sonra evi terk etti.

Ardından lüks bir araçla mahalleye gelen iki kardeş, uzun namlulu tüfekle havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada kardeşler kaçtıkları araçla olay yerine tekrar geldi.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Alkollü olduğu öğrenilen E.D. bagajdaki silahı almaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan kardeşlerin ruhsatsız olduğu tespit edilen tüfeklerine el konulurken, emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iki kardeşe koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

Kayseri'de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında ViDEO













