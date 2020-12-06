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    Kayseri'de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında

    Kavgalı oldukları babalarının oturduğu mahalleye gelerek uzun namlulu tüfekle havaya ateş açıp kaçan alkollü iki kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 09:11
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 09:20
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    Kayseri'de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında

     

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kardeşler E.D. ve M.D., bir süre önce babaları H.D. ile tartıştıktan sonra evi terk etti.

    Ardından lüks bir araçla mahalleye gelen iki kardeş, uzun namlulu tüfekle havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı.

    Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada kardeşler kaçtıkları araçla olay yerine tekrar geldi.

    İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

    Alkollü olduğu öğrenilen E.D. bagajdaki silahı almaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

    Gözaltına alınan kardeşlerin ruhsatsız olduğu tespit edilen tüfeklerine el konulurken, emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

    Öte yandan iki kardeşe koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

    Kayseri'de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında ViDEO

    Kayseri de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında #1

    Kayseri de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında #2

    Kayseri de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında #3

    Kayseri de babalarına kızıp havaya ateş açan kardeşler gözaltında #4

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