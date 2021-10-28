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    Kayseri'de babasını darp edip annesini rehin alan kadın, ikna edildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasını darp eden, annesini ise eve kilitleyerek rehin alan kadın, polis ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu ikna edildi.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 20:22
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 20:39
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    Kayseri'de babasını darp edip annesini rehin alan kadın, ikna edildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2355. sokak üzerinde bulunan bir binanın 11. katında yaşayan 47 yaşındaki R.B. isimli kadın babasını darp ettikten sonra annesini eve kilitleyerek rehin aldı.

    İKNA ÇALIŞMASI 2 SAAT SÜRDÜ

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. R.B., polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından kapıyı açtı.

    Eve giren ekipler, R.B. ve annesini işlemler için polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de babasını darp edip annesini rehin alan kadın, ikna edildi VİDEO

    Kayseri de babasını darp edip annesini rehin alan kadın, ikna edildi #1

    Kayseri de babasını darp edip annesini rehin alan kadın, ikna edildi #2

    Kayseri de babasını darp edip annesini rehin alan kadın, ikna edildi #3

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