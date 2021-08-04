Kayseri'de babasını öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı

İki gün önce sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan’ı bıçaklayarak öldüren C.C., ilk ifadesinde "Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde yaşayan sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan, akşam saatlerinde tartışma yaşayarak gece ayrı odalarda uyudu.

Çiftin 15 yaşındaki kızları C.C., gece yarısı mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan babasına saldırdı.

9 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Uyanan Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşanırken, vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirlerken, C. C. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Anne Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

C. C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cuma Ali Ceylan’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi’nde toprağa verildi.

"GEÇEN YIL KAFAMA KOYMUŞTUM"

C.C.’nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

C.C. ifadesinde, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim.

"SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim.” dediği belirtildi.