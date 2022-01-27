Kayseri'de babasını öldüren çocuk için mahkeme, akıl sağlığı raporu istedi

Babasını bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki C.C.'nin, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanık için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar verdi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, sağlık memuru Cuma Ali Ceylan (42) ile hemşire eşi Emel Ceylan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken kızları C.C. (15), gece yarısından sonra kalkıp mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan babasını bıçakladı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali Ceylan, hayatını kaybetti. C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. C.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

“BABAMDAN HİÇ SEVGİ GÖREMEZDİM”

C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim." dedi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmaya sanık C.C., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi yakınları ise salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.

“BEN KENDİ CANIMA KIYACAKTIM”

Duruşmada savcılık ifadesini inkar eden C.C.’nin, "Aslında babamı öldürmeyi düşünmüyordum. Ben kendi canıma kıyacaktım. Bana yeniden akıl sağlığı raporu alınsın." dediği belirtildi. Mahkeme heyeti, C.C.'nin tutukluluk halinin devamına, sanık için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.