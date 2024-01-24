Kayseri'de babasının kullandığı araç ve duvar arasında kalan çocuk can verdi

İHA
Kayseri'de korkunç bir kaza yaşandı.
Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de iddiaya göre Adana’dan babası D.T. ile birlikte bir fabrikaya ürün getiren M.T. (12), babası fabrikanın deposuna doğru geri manevra yaptığı sırada kamyon kasası ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı.
Olay yerinde can verdi
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulunurken, M.T.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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