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Kayseri'de babasının kullandığı araç ve duvar arasında kalan çocuk can verdi

Kayseri'de babasının kullandığı araç ve duvar arasında kalan çocuk can verdi Melikgazi ilçesinde babasının geri manevra yaptığı sırada kamyon ile duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti.