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    Kayseri'de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden hırsızlık yapan 8 kişi suçüstü yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • 19.10.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 19:46
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    Kayseri'de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden malzeme çalarak satan 8 kişi ve çalıntı malzemeleri satın alan 1 kişi yakalandı.

    Çalınan ve satılmak üzere olan malzemeler, çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Yapılan operasyon anbean kamerada

    İHA'nın aktardığına göre ekiplerin düzenlediği operasyon da kameraya yansıdı.

    Kaydedilen görüntülerde şüphelilerin polislerce gözaltına alınması, çalınan malzemelerden görüntüler yer alıyor.

    Kayseri'de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı VİDEO

    Kayseri de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı #1

    Kayseri de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı #2

    Kayseri de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı #3

    Kayseri de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı #4

    Kayseri de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı #5

    Kayseri de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı #6

    Kayseri de bağ evi hırsızları suçüstü yakalandı #7


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