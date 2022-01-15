Kayseri'de baldızını öldüren sanık, 225 bin lira tazminata mahkum edildi

12 yıl önce 16 yaşındayken ortadan kaybolan Filiz Karadavut’u öldürdüğü iddiası ile yargılanan Umut Çakırer, ömür boyu hapis cezası aldı. Ayrıca Çakırer, 225 bin lira tazminata mahkum edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine o dönem yapılan aramalarda, Karadavut’un izine ulaşılamadı.

16 yaşında kaybolan, 12 yıl sonra da cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un en son 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer (38) ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi.

6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti.

CESET KALINTISINA ULAŞILAMADI

Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, ceset kalıntısına ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakırer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Umut Çakırer hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Umut Çakırer, tutuklu yargılandığı davanın geçen yıl 11 Şubat’ta görülen karar duruşmasında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE BULUNDU

Çakırer’in avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme, sanık Umut Çakırer’e verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Kararın yeniden temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay’a gidecek.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Karadavut ailesi, bu süreçte maddi ve manevi anlamda yıprandığı gerekçesiyle Umut Çakırer'e Semih Emin Akbulut aracılığıyla tazminat davası açtı. Kayseri 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Umut Çakırer, anne ve babaya ayrı ayrı 70'er bin TL manevi, baba A.K.'ye 31 bin TL, anne D.K'ye ise 54 bin TL maddi olmak üzere toplam 225 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.