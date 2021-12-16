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    Kayseri'de başıboş 4 köpek, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

    Kayseri'de başıboş 4 köpek, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okuldan dönen 9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. 4 köpeğin arasında kalan çocuğu, o sıra yoldan geçen bir kadın canı pahasına kurtardı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 20:20
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 20:53
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    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi semt pazarı civarında meydana gelen olayda 9 yaşındaki U.A., okuldan eve döndüğü sırada başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı.

    ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

    Yere düşerek köpeklerin arasında kalan U.A. o sıra yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., hastanede tedavi altına alındı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde köpeklerin çocuğa saldırması ve yoldan geçen kadının köpekleri uzaklaştırarak U.A.’nın yardımına koşması görülüyor.

    Kayseri'de başıboş 4 köpek, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı VİDEO

    Kayseri de başıboş 4 köpek, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı #1

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