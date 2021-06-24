Trafiğin yoğun olduğu caddede serbest gezen büyükbaş hayvanlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Serkan Ciddioğlu Caddesi üzerinde trafiğe karışan sahipsiz büyükbaş hayvanlar, sürücüleri tehlikeye soktu.

Yol ortasında ilerleyen sürü, araçların önüne çıkarak trafiği engelledi.

TRAFİKTE ZOR ANLAR

Sürücüler de kornaya basarak hayvanları yoldan çıkarmak için uğraştı. Bir süre araçların arasında gezinen sürü, daha sonra yoldan çıkarak uzaklaştı.

Kayseri'de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı ViDEO













