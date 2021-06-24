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    Kayseri'de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı

    Trafiğin yoğun olduğu caddede serbest gezen büyükbaş hayvanlar, sürücülere zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:22
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    Kayseri'de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Serkan Ciddioğlu Caddesi üzerinde trafiğe karışan sahipsiz büyükbaş hayvanlar, sürücüleri tehlikeye soktu.

    Yol ortasında ilerleyen sürü, araçların önüne çıkarak trafiği engelledi.

    TRAFİKTE ZOR ANLAR

    Sürücüler de kornaya basarak hayvanları yoldan çıkarmak için uğraştı. Bir süre araçların arasında gezinen sürü, daha sonra yoldan çıkarak uzaklaştı.

    Kayseri'de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı ViDEO

    Kayseri de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı #1

    Kayseri de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı #2

    Kayseri de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı #3

    Kayseri de başıboş hayvan sürüsü, trafiği karıştırdı #4

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