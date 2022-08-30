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    Kayseri'de başıboş köpekler vatandaşı korkutuyor

    Develi'de bulunan ve kalabalık şekilde gezen köpek sürüleri vatandaşı tedirgin ediyor.
    • 30.08.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 15:03
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    Kayseri'de başıboş köpekler vatandaşı korkutuyor

    Son zamanlarada başıboş köpeklerin, sokaklarda yarattığı tedirginlik son bulmuyor.

    Sokak köpekleri, kim zaman yaralanmalara hatta ve hatta ölüme kadar insanları sürüklerken vatandaşlar, korkusunu gizleyemiyor.

    Yurdun birçok bölgesinde bu sorun baş gösterirken son olarak başıboş köpekler, kendisini Kayseri'de gösterdi.

    Kayseri'de başıboş köpekler vatandaşı korkutuyor VİDEO

    15-20 köpek sokağın sahibi gibi davranıyor

    Develi ilçesinde  sayıları 15-20'yi bulan ve grup halinde gezen köpekler bulunuyor.

    Çete halinde gezen başıboş köpekler vatandaşın korku rüyası olmaya devam ediyor.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; geçtiğimiz günlerde bazı vatandaşlar köpeklerin saldırısına uğrarken, başıboş gezen köpekler vatandaşlarca cep telefonuyla kayda alındı.

    İlçe halkı, bir olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerden yardım bekliyor.

    Kayseri de başıboş köpekler vatandaşı korkutuyor #1


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