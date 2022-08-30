Kayseri'de başıboş köpekler vatandaşı korkutuyor

Develi'de bulunan ve kalabalık şekilde gezen köpek sürüleri vatandaşı tedirgin ediyor.

Son zamanlarada başıboş köpeklerin, sokaklarda yarattığı tedirginlik son bulmuyor.

Sokak köpekleri, kim zaman yaralanmalara hatta ve hatta ölüme kadar insanları sürüklerken vatandaşlar, korkusunu gizleyemiyor.

Yurdun birçok bölgesinde bu sorun baş gösterirken son olarak başıboş köpekler, kendisini Kayseri'de gösterdi.

15-20 köpek sokağın sahibi gibi davranıyor

Develi ilçesinde sayıları 15-20'yi bulan ve grup halinde gezen köpekler bulunuyor.

Çete halinde gezen başıboş köpekler vatandaşın korku rüyası olmaya devam ediyor.

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; geçtiğimiz günlerde bazı vatandaşlar köpeklerin saldırısına uğrarken, başıboş gezen köpekler vatandaşlarca cep telefonuyla kayda alındı.

İlçe halkı, bir olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerden yardım bekliyor.



