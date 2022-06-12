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Kayseri'de başıboş köpeklerin kavgası
Develi ilçesinde başıboş köpeklerin kavgasını gören vatandaşlar, seferber oldu. Boğuşma sırasında yara alan köpeklerin seslerine dayanamayan vatandaşlar, köpekleri ayırmak için çok uğraştı.
- 12.06.2022 - 16:51
- Güncelleme : 12.06.2022 - 17:06
Türkiye'de son zamanlarda başıboş köpeklerle ilgili olaylar artmaya başladı.
Vatandaşları ısıran ve toplanması gereken başıboş köpekler, bu sefer birbirine saldırdı.
Kayseri'nin Develi ilçe meydanında birbirine saldıran başıboş köpekler için, vatandaşlar seferber oldu.
Vatandaşlardan köpeklerin kavgasına müdahale
İHA'nın haberine göre; ilçe meydanında boğuşma sırasında yara alan köpeklerin seslerine dayanamayan vatandaşlar, olaya müdahale etmek istedi.
Elleri ile köpekleri ayırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, sopalar ile köpekleri ayırmaya çalıştı.
Uzun uğraşlar sonucu ayrılan köpekler daha sonra dağıldı. Yaşanan olay ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.