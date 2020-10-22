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    Kayseri'de başına taşla vurduğu komşusunu kayalıklardan attı

    Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı şahsın başına taşla vurup öldürdükten sonra, kayalıklardan atıp, cesedin üzerini taşla örttü.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 06:11
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    Kayseri'de başına taşla vurduğu komşusunu kayalıklardan attı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak üzerinde yabancı uyruklu Ziya H. (33), iddiaya göre eşine sarkıntılık yapan Tamim Mirzai (22) ile karşılaştı.

    TAŞLA ÖLDÜRDÜ, KAYALIKLARDAN ATTI

    Mirzai’nin kafasına taşla vurarak öldüren şahıs, yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağı attı. Mirzai’nin öldüğünü anlayan Ziya H., daha sonra ceset görülmesin üzerini taşla örttükten sonra ağabeyinin evine gitti.

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    GÖRGÜ TANIKLARI İHBAR EDİNCE YAKALANDI

    Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, Mirzai’nin cesedi ile karşılaştı. Çevrede geniş çapta çalışma başlatan ekipler, şüpheli Ziya H.’yi ağabeyinin evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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    Mirzai’nin cenazesi de, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ziya H. ise emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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