Kayseri'de bekçi kulübesinin önünde ceset bulundu

- Kayseri'de inşaatın bekçi kulübesi önünde 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu.
- Olay yerine gelen ekipler, M.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
- Ceset, otopsi için morga götürülürken soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan inşaatın bekçi kulübesinin önünde hareketsiz şekilde yatan M.E.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede M.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ardından 60 yaşındaki M.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.