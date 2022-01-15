Kayseri'de belediye ile anlaştı, arazisindeki duvarı yıktırdı

Arazisinden geçen yolu, duvar örerek kapatan Mehmet Yeşilağaç belediye ekipleri ile uzlaşarak duvarı yıktırdı. Belediye ekipleri, Yeşilağaç'a teşekkür tabelası yerleştirdi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Gülcan ve Mehmet Yeşilağaç çifti, Gökay Caddesi’ndeki evlerinin önünden geçen yolun bir bölümünün kendilerine ait arazide olduğunu iddia edip geçen hafta briketle duvar ördü.

Trafiğe kapanmasından dolayı mağdur olduklarını söyleyen mahalleli ise yolun yeniden açılması için belediyeye başvurdu.

Bölgeye gelip, inceleme yapan belediye ekipleri, yolun bulunduğu arsanın Mehmet Yeşilağaç'a ait olduğunu belirledi.

Kocasinan Belediyesi yetkilileri, Yeşilağaç ile görüşüp yolun tekrar ulaşıma açılmasını talep etti. Ekiplerle uzalaşan Yeşilağaç, talebi kabul etti.

EVİNİN ÖNÜNE TABELA YERLEŞTİRİLDİ

Duvarı iş makinesiyle yıkıp yolu yeniden ulaşıma açan Kocasinan Belediyesi ekipleri, Mehmet Yeşilağaç'ın evinin önüne de “Bu arsanın mülkiyeti Mehmet Yeşilağaç'a ait olup, belediye ile mülkiyet görüşmeleri devam etmektedir. Yolun tekrar trafiğe açılması için iyi niyet gösteren Mehmet beye teşekkür ederiz.” yazılı tabelayı yerleştirdi.

“BİZE ‘YOLU KAPATABİLİRSİN' DENİLDİ”

Mehmet Yeşilağaç, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yol, resmi bir yol değildir. Bu bizim tapumuzun içerisinde çıktı. Ölçümcüyü getirdikten sonra buranın bize ait olduğunu gördük. Belediyeye gittiğimizde onlara da bunu ibraz ettik. Bize ‘yolu kapatabilirsin' denildi. Böyle denince biz de yolu kapattık. Kapatınca da böyle tepkilerle karşılaştık.

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“KOMŞUMUZ YOL OLMASINA RAĞMEN BENİ TEHDİT ETTİ”

Komşumuz yol olmasına rağmen beni tehdit etti. Bana sen bunu kapatamazsın dedi. Belediyeyle görüşmeler neticesinde yolu ulaşıma açtık. Belediye üzerine düşeni yaptı. Ben komşularımın evine girişini engellemedim. Herkesin evine giriş için kapısı vardı. Belediye ekipleri duvarı uygun şekilde kaldırıp malzemelerimi bana teslim ettiler daha sonra da adımın yer aldığı tabelayı astılar.”