Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde R.E., H.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle R.E. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken H.Ç. de hafif şekilde yara aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya karışanlar aranıyor

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olayda yaralanan R.E. ve H.Ç.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekipler olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)