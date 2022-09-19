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    Kayseri'de binaya giren hırsız jeneratörü el arabasıyla çaldı

    Gece saatlerinde mahalle arasındaki bir binaya giren şüpheli, dairenin önündeki jeneratörü çaldı. Asansörle dışarı çıkaran şahsa, bisikletli arkadaşı yardımcı oldu.
    • 19.09.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:55
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    Kayseri'de binaya giren hırsız jeneratörü el arabasıyla çaldı

    Hırsızların yeni hedefi jeneratör oldu...

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde hırsızlık layı yaşandı. Bir binaya giren şahıs, dairenin önünde duran jeneratörü çalarak asansöre yükledi.

    Ekipler çalışma başlattı

    Sabah saatlerinde fark edilen olay, bina sakinleri tarafından ihbar edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de binaya giren hırsız jeneratörü el arabasıyla çaldı #1

    Jeneratörü bisiklete yüklemeye çalıştı

    Öte yandan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, şahsın jeneratörle binadan çktığı, bir süre yürüdükten sonra kendisini bekleyen bisikletli kişinin yanına gittiği ve bisikletin jeneratörün ağırlığına dayanamayarak düştüğü görüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine hırsız yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

    Kayseri de binaya giren hırsız jeneratörü el arabasıyla çaldı #2

    Kayseri de binaya giren hırsız jeneratörü el arabasıyla çaldı #3

    Kayseri de binaya giren hırsız jeneratörü el arabasıyla çaldı #4


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