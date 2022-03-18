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Kayseride bir araç kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı

Kayseride bir araç kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı

Kayseri'de otomobilin kar küreme aracının bıçağına saplanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ekipler bıçağa ok gibi sağlanan aracı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.