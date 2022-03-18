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- Kayseride bir araç kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı
Kayseride bir araç kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı
- İHA
- 18.03.2022 - 22:17
Malatya yolu 22. kilometresinde meydana gelen kazada, güzergahta yol açma ve tuzlama çalışması yapan kar küreme aracının sürücüsü önündeki kazayı görünce aniden frene bastı.
KAR KÜREME ARACININ BIÇAĞINA ÇARPTI
Araç buzlanmanın da etkisiyle yolda istikametinden tersine döndü. Bu sırada aynı yolda seyir halinde bulunan V.S. yönetimindeki araç kar küreme aracının bıçağına çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle bıçağa ok gibi saplanırken, sürücü ile eşi F.S. araç içerisinde sıkıştı.
Kayseride bir araç kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı - Video
ARAÇTA SIKIŞANLARI EKİPLER ÇIKARDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken, sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kar küreme aracının bıçağından çıkarılan otomobilde çekici ile kaldırıldı.
Kapanan yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.