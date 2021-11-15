Kayseri'de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak’ta meydana gelen olayda 63 yaşındaki Basri K., kızı 40 yaşındaki Ş.T. ile tartıştı.

KIZINI BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K., bıçakla kızını boynundan bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kızını öldüren Basri K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















