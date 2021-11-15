Euro
11.4553
0.02%
Dolar
10.0535
0.54%
Altın
602.3
0.39%
Borsa
1.702
3.91%
Bitcoin
648.367
0.06%
BTXN Coin
21.52
2.57%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Kayseri'de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

    Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 21:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

    Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak’ta meydana gelen olayda 63 yaşındaki Basri K., kızı 40 yaşındaki Ş.T. ile tartıştı.

    KIZINI BOYNUNDAN BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K., bıçakla kızını boynundan bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    BABA GÖZALTINA ALINDI

    Kızını öldüren Basri K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü #1

    Kayseri de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü #2

    Kayseri de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü #3

    Kayseri de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü #4

    Kayseri de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü #5

    Kayseri de bir baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir