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Kayseri'de bir hırsız suçüstü yakalandı

Kayseri'de bir hırsız suçüstü yakalandı

Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın yaklaşık 30 santim genişlikteki camı kırıp içeri girmesi ise görenlere pes dedirtti.