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Kayseri'de bir hırsız suçüstü yakalandı
Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın yaklaşık 30 santim genişlikteki camı kırıp içeri girmesi ise görenlere pes dedirtti.
- İHA
- 11.09.2020 - 02:30
- Güncelleme : 11.09.2020 - 02:30
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir kargo şubesine, bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı saklandığı yerde suçüstü yakaladı.
30 CM CAMI KIRIP GİRDİ
Hırsızın yaklaşık 30 santim genişliğindeki camı kırarak içeri girmesi ise görenleri şaşırttı.
İsminin M.T.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de bir hırsız suçüstü yakalandı VİDEO