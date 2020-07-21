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    Kayseri'de bir kişi kendini tüfekle vurdu

    Melikgazi ilçesinde, bunalımda olduğu iddia edilen bir çocuk babası adam, av tüfeği ile kendini vurarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 23:32
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 23:32
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    Kayseri'de bir kişi kendini tüfekle vurdu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalımda olduğu iddia edilen Murat A.’ya (37) ulaşamayan yakınları ikamete geldi.

    İçeri girdiklerinde Murat A.’yı kanlar içinde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

    Kayseri'de bir kişi kendini tüfekle vurdu #1

    KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

    Murat A.’nın durumu öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 112 ekipleri, ilk belirlemelerinde av tüfeği ile kendini başından vuran adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Murat A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri'de bir kişi kendini tüfekle vurdu VİDEO


    Kayseri'de bir kişi kendini tüfekle vurdu #2

    Kayseri'de bir kişi kendini tüfekle vurdu #3

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