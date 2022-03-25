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    Kayseri'de bir kişi, kiracısını evde ölü buldu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kirasını almak üzere evine gitti. Evinde oturan kiracısını ölü bulan kişi sağlık görevlilerini çağırdı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 21:29
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    Kayseri'de bir kişi, kiracısını evde ölü buldu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Sümer Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda bir ev sahibi, kirasını almak üzere evinde oturan Süleyman K.'nın (41) evine gitti. Zile basan şahıs kapıyı açan olmayınca, pencerelerden içeri baktı.

    KİRACISINI EVDE ÖLÜ BULDU

    Evin içerisindeki kiracısı Süleyman K.'nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Süleyman K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman K.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de bir kişi, kiracısını evde ölü buldu #1

    Kayseri de bir kişi, kiracısını evde ölü buldu #2


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