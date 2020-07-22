Dolar
6.83
0.1392%
Euro
7.8839
0.2492%
Altın
1857.68
0.8616%
Borsa
118042
0%
G. Altın
408.263
1.1029%
Bitcoin
63961.46
-0.2729%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Kayseri'de bir kişi minareden atladı

    Alparslan Camii'nin minaresine çıkan Murat Can C. (20), kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen gencin vücudunda kırıklar oluştu.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 05:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de bir kişi minareden atladı

     

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki Alparslan Camii'nde meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik sorunları olan Murat Can C., cami minaresine çıktı.

    Murat Can C.'nin intihar girişimini görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, Murat Can C.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

    Kayseri'de bir kişi minareden atladı #1

    KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

    Çevredekilerin ikna çabalarına aldırış etmeyen Murat Can C., bir süre sonra kendisini boşluğa bıraktı.

    Hava yastığına düşen gencin vücudunda kırıklar meydana geldi. Yaralı genç, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri'de bir kişi minareden atladı #2

    Görüş Bildir