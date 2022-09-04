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    Kayseri'de bir kişi, oğlunu öldüren kişinin ağabeyini öldürdü

    Kayseri Melikgazi'de bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.
    • 04.09.2022 - 21:19
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    Kayseri'de bir kişi, oğlunu öldüren kişinin ağabeyini öldürdü

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.'ya ateş açtı.

    Hayatını kaybetti

    Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Oğlunu öldüren şahsın ağabeyi olduğu ortaya çıktı

    Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabeyi olduğunu tespit etti.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de bir kişi, oğlunu öldüren kişinin ağabeyini öldürdü #1

    Kayseri de bir kişi, oğlunu öldüren kişinin ağabeyini öldürdü #2


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