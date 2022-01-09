Kayseri'de yolda yürüyen kişi, bir anda eline aldığı taşla araçların camını kırdıktan sonra uzaklaştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda şüpheli bir kişi yolda yürürken bir anda eline taş aldı.

AĞIR TAŞLA 3 ARACIN CAMLARINI KIRDI

Kaldırmakta güçlük çektiği taşı sokakta park halindeki araçların camına atan şahıs, 3 araca zarar verdi. Daha sonra elindeki taşı bırakmayan şahıs, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri de sabah gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Kayseri'de bir kişi, park halindeki araçların camlarını kırdı - VİDEO

MAĞDURLAR, YAŞANANLARI ANLAYAMADI

Yaşanılan olaya anlam veremediklerini dile getiren firma yetkilisi Erkan Gopan, “Bugün gece 02.30 sıralarında araçlarımıza ve sokakta araçlara zarar verildiğini gördük. Bir şahıs geliyor, büyük bir taşı alıp 2 tane aracımızın camına fırlatıyor. Daha sonra taşı alıp sokaktaki diğer araçlara da zarar veriyor. Bunun için önlem alınmasını istiyoruz. Olayı sabah gelip kamera kayıtlarına baktığımızda gördük. Adam rahat bir şekilde gelip taşı fırlatıyor ve gidiyor. Araçlarımızın camı kırık, kaputta ezikler var. Baya bir hasar var” dedi.

Öte yandan polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.