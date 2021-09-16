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    Kayseri'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

    Kayseri'de 41 yaşındaki Mehmet Sezer, tartıştığı kardeşi Coşkun Sezer tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 20:15
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    Kayseri'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

    Gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi’ndeki 2 katlı binanın üst katında meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    TABANCAYLA AĞABEYİNİ VURDU

    Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer’e ateş açtı. Ağabey Sezer, vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, kardeşi Coşkun Sezer ise kaçtı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Sezer, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sezer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sezer ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Argıncık mezarlığında toprağa verildi.

    Kayseri de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü #1

    Kayseri de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü #2

    Kayseri de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü #3

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