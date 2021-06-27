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    Kayseri'de bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdü

    Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kardeşini üzerinde bulunan tabanca ile öldürdü.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 23:39
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    Kayseri'de bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdü

    İlçeye bağlı Alaybeyli Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.A. ile kardeşi Efekan A. arasında tartışma çıktı.

    KARDEŞİNİ TABANCA İLE VURDU

    Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.A., üzerinde bulunan tabanca ile kardeşine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Efekan A. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Efekan A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kardeşini öldüren A.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, Efekan A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdü #1

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