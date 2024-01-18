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Kayseri'de bir kişiyi ağır yaralayan tüfekli saldırgan kendini ihbar etti

Kayseri'de bir kişiyi ağır yaralayan tüfekli saldırgan kendini ihbar etti Kayseri'de tüfekle vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli, kendini ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu.