Kayseri'de bir kişiyi ağır yaralayan tüfekli saldırgan kendini ihbar etti

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi'nde borç meselesinden ötürü aralarında husumet bulunan T.K. ile E.B. tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanındaki tüfekle T.K.'ye ateş açtı.
Kendini ihbar etti
T.K. ağır yaralanırken şüpheli ise polisi arayıp olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.
Yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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