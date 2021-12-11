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    Kayseri'de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı

    Kayseri'de dur ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü polisin takibiyle durduruldu, araçta Suriye uyruklu 10'u çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 03:41
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 07:12
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    Kayseri'de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı

    Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, Şanlıurfa'dan Çorum'a seyir halinde olduğu öğrenilen bir minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

    Kayseri'de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı VİDEO

    MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Polisin dur ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı. Minibüs, polisin yaklaşık 15 dakikalık takibi sonucu durduruldu.

    Kayseri de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı #1

    31 KAÇAK GÖÇMEN, GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

    Polis ekiplerince minibüste yapılan kontrolde, araçta 10'u çocuk 31 Suriye uyruklu kaçak göçmenin olduğu belirlendi.

    Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderilirken, minibüsün sürücüsü ise gözaltına alındı.

    Kayseri de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı #2

    Kayseri de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı #3

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