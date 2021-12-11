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- Kayseri'de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı
Kayseri'de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı
Kayseri'de dur ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü polisin takibiyle durduruldu, araçta Suriye uyruklu 10'u çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.
- DHA
- 11.12.2021 - 03:41
- Güncelleme : 11.12.2021 - 07:12
Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, Şanlıurfa'dan Çorum'a seyir halinde olduğu öğrenilen bir minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu.
Kayseri'de bir minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı VİDEO
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI
Polisin dur ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı. Minibüs, polisin yaklaşık 15 dakikalık takibi sonucu durduruldu.
31 KAÇAK GÖÇMEN, GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerince minibüste yapılan kontrolde, araçta 10'u çocuk 31 Suriye uyruklu kaçak göçmenin olduğu belirlendi.
Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderilirken, minibüsün sürücüsü ise gözaltına alındı.