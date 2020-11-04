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    Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

    Kayseri-Erciyes yolunda bir şahıs, otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulundu.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 01:52
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    Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes yolunda gerçekleşen olayda, yol ortasında duran bir otomobil görenler aracı kontrol etmek istedi.

    38 LF 830 plakalı otomobile yaklaşan vatandaşlar, içerisinde başından vurulmuş ve hareketsiz yatan bir şahıs görünce polis ve 112 ekiplerine haber verdi.

    GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin Sedat Akbalık(33) olduğu belirlendi.

    112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Sedat Akbalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu #1

    Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu #2

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