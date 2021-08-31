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- Kayseri'de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti
Kayseri'de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti
- İHA
- 31.08.2021 - 16:10
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen G.T. isimli genç, katlı binanın 8. katındaki evini ateşe verdi.
Dumanlar tüm daireyi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTURARAK İZLEDİ
Evini yakan G.T.'nin, köpeğiyle bahçede oturarak yangın söndürme çalışmalarını rahatlıkla izlemesi görenleri şaşkına çevirdi.
Kayseri'de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti ViDEO
BABASI DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında evde olan gencin babası A.T., çıkan dumanlardan etkilenerek gencin babası A.T. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren yoğun çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Vatandaşlar ise binayı tahliye etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
G.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.