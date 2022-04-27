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    Kayseri'de boks makinelerinden 16 bin lira çaldı

    4 boks makinesini soyarak 16 bin lirayı çalan şüpheli, kameradan tespit edilerek yakalandı.
    • DHA
    • 27.04.2022 - 15:47
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    Kayseri'de boks makinelerinden 16 bin lira çaldı

    Kayseri'deki boks makinelerinin içinde bulunan paralar çalınmaya başlayınca polis ekipleri harekete geçti.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı iş yerlerindeki 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Saklandığı evde yakalandı

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de boks makinelerinden 16 bin lira çaldı #1

    Kayseri de boks makinelerinden 16 bin lira çaldı #2

    Kayseri de boks makinelerinden 16 bin lira çaldı #3


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