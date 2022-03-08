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    Kayseri'de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı

    Bugün boşanan Yahya Türkmen, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i çalıştığı kız öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla ağır yaraladı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 15:18
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    Kayseri'de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı

    Saat 13.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde saldırı yapıldı.

    Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı.

    Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.

    KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

    Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer’i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.

    PANSİYONDAKİ KADINLAR TEMİZLEDİ

    Olay yerindeki kan izleri pansiyonda görevli kadınlar tarafından temizlendi.

    Kayseri de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı #1

    Kayseri de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı #2

    Kayseri de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı #3

    Kayseri de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı #4

    Kayseri de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı #5

    Kayseri de boşanma davasından çıkan damat, kayınvalidesini bıçakladı #6


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