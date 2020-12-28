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    Kayseri'de çakmak gazı soluyan 3 kuzen yaralandı

    Minibüste soludukları çakmak gazı patlayan 3 kuzen, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan 3 genç, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 28.12.2020 - 07:21
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 07:30
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    Kayseri'de çakmak gazı soluyan 3 kuzen yaralandı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde E.Ç. (18), babasına ait minibüste amca çocukları N.Ç. (17) ve B.Ç (18) ile birlikte çakmak gazı solumaya başladı.

    Bu sırada çocuklardan biri çakmak çakınca, patlama oldu.

    Patlamayla birlikte minibüs alev aldı. El ve yüzleri yanan 3 genç, kendi imkanları ile minibüsten yaralı olarak çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    6 ADET BOŞ ÇAKMAK GAZI ŞİŞESİ BULUNDU

    Yaralı 3 genç ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

    Polis ekiplerinin minibüs içinde ve çevresinde yaptığı incelemede 6 tane boş çakmak gazı şişesi bulundu.

    Yangın sonrası minibüs hurdaya dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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