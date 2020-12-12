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    Kayseri'de çaldığı otomobili yakıtı bitince bırakıp kaçtı

    Yakıtı bittiği için terk edildiği belirlenen otomobil sahibi Erol Boran'a teslim edildi.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 13:49
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 13:51
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    Kayseri'de çaldığı otomobili yakıtı bitince bırakıp kaçtı

    Kayseri'de, Erol Boran'a ait olan otomobil, park halindeyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

    İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri otomobili, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

    YAKITI BİTİNCE BIRAKIP KAÇTI

    Şüphelinin, yakıt bitince otomobili terk edip kaçtığı belirlendi.

    Otomobil sahibine teslim edilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


    Kayseri de çaldığı otomobili yakıtı bitince bırakıp kaçtı #1

    Kayseri de çaldığı otomobili yakıtı bitince bırakıp kaçtı #2

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    Kayseri de çaldığı otomobili yakıtı bitince bırakıp kaçtı #5

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