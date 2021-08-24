Kayseri’de, camı kırıp torpidodaki 75 bin lirayı çaldılar

Kayseri’de, camı kırıp torpidodaki 75 bin lirayı çaldılar

Otomobil satışı için torpidoya konulan 75 bin lira, otomobilin camı kırılarak çalındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’nde Mustafa Gümüş isimli bir şahıs, saat 12.30 sıralarında otomobilinin satışı için Abdurrahman Bircan ile buluştu.

Noterin öğle tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı Mustafa Gümüş, Abdurrahman Bircan ile çalıştığı fabrikaya geldi.

Alıcı Abdurrahman Bircan, yanında taşıdığı 75 bin lirayı, aracın torpido gözünde bıraktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gümüş ile Bircan, öğle tatilinin sona ermesiyle otomobilin yanına geldiklerinde, camın kırılmış, paranın ise çalınmış olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

SAHTE PLAKALI OTOMOBİLLE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yaptıkları çalışma ile şüphelilerin, olay yerine sahte plakalı otomobille gelip parayı çaldıklarını belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kayseri’de, camı kırıp torpidodaki 75 bin lirayı çaldılar VİDEO

