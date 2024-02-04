Kayseri'de can pazarı! Kalp krizi geçiren sürücü dükkana girdi Sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil 4 kişiye çarptıktan sonra sürüklenerek, bölgede bulunan bir dükkana girdi.

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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde can pazarı yaşandı.

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde Mustafa Koç idaresindeki otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarptı.

Çarpmanın ardından sürüklenmeye devam eden otomobil, dükkana girdi.

Kazada T.Ö. aracın altında kalarak sürüklenirken T.M. ise çarpmanın etkisiyle dükkana girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin altında kalan T.Ö. vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücüyle beraber yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sürücü Mustafa Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O anlar kamerada

Öte yandan, kontrolden çıkan otomobilin 4 kişiye çarpması, çocuğu altında sürüklemesi ve çarptığı şahsın dükkana girdiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi korku dolu anları anlattı

Dükkan sahibi Bekir Oral, “Akşam 18 gibi dükkanımızda çalışıyorduk ve müşterilerimizde vardı. O an anlık mesele oldu. Bir gürültü çıktı, camlar içeri girdi ve mobilyalar kırıldı. Ne olduğunu anlamadık. Araba halen çalışıyordu ve gaza basılıyordu. Aracın kontağını kapattık ve öyle durdurduk. Vatandaşlar aracın altında kalan çocuğu kurtardı. Şoförü de çıkarttık. Kalp krizi geçirmiş.

O da vefat etmiş. Yoldan geçen yayalara çarpıyor ve benim dükkanın içine sokuyor. Biz ne olduğunu bilemedik. Şoke olduk. Benim dükkanım 2-3 basamak yukarıda. Allah'tan kirişe çarpmış. Yoksa dükkanın içine kadar girecek. Hasar önemli değil ama keşke can kaybı olmasaydı" dedi.

Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal, şoförün kalp krizi geçirdiğini söyleyerek aracın kolona çarpması sonucu durduğunu ve kolon olmasa büyük bir faciaya neden olabileceğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)